Een politieke whodunnit op Schiermonnikoog: ‘Soms lijkt het alsof dit eiland 942 raadsleden heeft’

‘Er wordt hier helemaal geen informatie achtergehouden!’ Burgemeester Ineke van Gent is zichtbaar geïrriteerd. Zojuist vroeg fractievoorzitter Atze Postma van Ons Belang waarom de gemeenteraad van Schiermonnikoog een beloofde brief over de voorgenomen verplaatsing van het lokale bouwbedrijf naar de rand van het dorp pas een paar uur geleden ontving. En waar zijn bijlagen 1 tot en met 6? ‘Wij vinden dat het college z’n boekje te buiten gaat.’