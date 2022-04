Koningsdag als ‘vanouds’: gezellig en (soms te) druk

De eerste ‘coronavrije’ Koningsdag sinds twee jaar voelde weer ‘als vanouds’. In de grote steden was het druk. Zo druk dat gevraagd werd om niet meer te komen.

Amsterdam

Onder meer Amsterdam, Utrecht en Breda riepen feestvierders woensdagmiddag op het centrum te mijden. Zo waarschuwde de gemeente Utrecht bezoekers dat het Vredenburg vol was en dat ze beter een andere locatie konden opzoeken. Op het plein in het centrum werd het evenement Dutch Kings gehouden. Ook het Domplein was vol. Daar was aan het eind van de middag een dance- en technofeest. Op dinsdagavond al riep de gemeente bezoekers aan de grote vrijmarkt op om niet naar het centrum te komen.

In Amsterdam stroomden de grachten woensdag vol met pleziervaartuigen. Het waren er zo veel dat de politie opriep om niet varend het centrum in te komen. Op een aantal locaties werd eenrichtingsverkeer ingevoerd, om opstoppingen te voorkomen.

