Koning: niemand wil eindigen als Poetin

Koning Willem-Alexander is blij met de opbouwende kritiek die hij krijgt. Dat vertelde hij naar aanleiding van een peiling die de NOS woensdagochtend publiceerde, waaruit bleek dat het vertrouwen in hem verder is gedaald. ‘Peilingen doen me niet zo veel. Wat ik wel goed vind, is opbouwende kritiek’, zei de koning tijdens Koningsdag in Maastricht. ‘Als je dat niet hebt, kun je eindigen als Poetin. En dat wil niemand.’