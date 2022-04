Luchthaven Schiphol had woensdag opnieuw last van drukte. Door de grote toeloop van reizigers heeft het vliegveld de toegang tot de terminals enkele uren beperkt. Zo was het gemakkelijker om passagiersstromen in goede banen te leiden. Reizigers werden opgeroepen met een langere wachttijd rekening te houden. <

beeld anp

Demonstraties tegen centrales Vattenfall

In vier landen hebben actievoerders woensdag gedemonstreerd tegen investeringen in en het gebruik van biomassa door energiemaatschappij Vattenfall. Volgens Comité Schone Lucht (CSL) gingen in Nederland, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen zo’n vijfhonderd demonstranten de straat op. <

Dode in Hellevoetsluis door ongeluk met busjes

Een 62-jarige man uit Hellevoetsluis is in de nacht van dinsdag op woensdag door een botsing tussen twee bestelbusjes om het leven gekomen. Volgens de politie reden de busjes elkaar rond 00.50 uur tegemoet op de N497 in Hellevoetsluis. Door onbekende oorzaak kwam een van de busjes op de verkeerde weghelft terecht, waarna een botsing volgde. <

‘600 feestjes’ in Utrecht voor 900-jarig bestaan

Utrecht gaat het 900-jarig bestaan van de stad vieren met honderden evenementen in de binnenstad. In totaal staan er tussen 2 juni en 11 november zeshonderd activiteiten op de agenda. Zo is er een optreden van Kensington op de Domtoren op 2 juni, volgens burgemeester Sharon Dijksma een ‘hoogtepunt’. Op die dag heeft Utrecht exact 900 jaar stadsrechten. Inwoners die deze dag jarig zijn krijgen taart. <

Jeugdtekeningen prinses geveild voor 11.000 euro

Jeugdtekeningen van prinses Beatrix zijn dinsdag bij Veilinghuis van Spengen in Hilversum afgehamerd voor circa 11.000 euro, inclusief veilingkosten. Dat heeft een woordvoerster van het veilinghuis laten weten. Het gaat om vijf tekeningen die de prinses in 1946 heeft gemaakt, toen zij acht jaar oud was. Op de tekeningen zijn vogels, paddenstoelen en scènes uit sprookjes afgebeeld. <

beeld anp

Anne Frank Huis wint twee ‘internet-Oscars’

Een project van het Anne Frank Huis heeft dinsdag twee prijzen gewonnen bij de ‘internet-Oscars’, de belangrijkste prijzen voor alles wat online te vinden is. De ‘boekenkast voor tolerantie’ kreeg bij de Webby Awards een juryprijs voor het beste gebruik van augmented reality en een publieksprijs in de categorie diversiteit. De ‘boekenkast voor tolerantie’ is een app die de levensverhalen toont van vier jonge mensen die te maken hebben gekregen met haat en discriminatie. <

Bescherming activisten en journalisten in maak

Journalisten en activisten worden beschermd tegen rechtszaken die bedoeld zijn om hun het zwijgen op te leggen, als het aan de Europese Commissie ligt. Deze beproefde tactiek tegen onwelgevallige luizen in de pels neemt hand over hand toe, stelt de commissie. Door hun critici voor de rechter te slepen proberen zakenlieden, politici of andere mensen met macht hen af te schrikken en op kosten te jagen. <

Britse afgevaardigde kijkt porno in parlement

Een afgevaardigde van de Britse Conservatieve partij, van wie wordt gemeld dat hij lid is van de regering, heeft in het Britse parlement naar porno gekeken op zijn smartphone. Een vrouwelijke collega die naast hem zat, heeft het voorval gemeld. De man die waakt over de partijtucht van de Conservatieven kondigde een onderzoek aan naar het ‘volstrekt onaanvaardbare’ incident. <

Europees Parlement mag coronabewijs vragen

Het Europees Parlement mag van zijn leden vragen een coronabewijs te laten zien om binnen te mogen. Europarlementariërs van JA21, SGP en enkele medestanders maakten tegen die regel bezwaar, maar hebben ongelijk gekregen van de Europese rechter. Wel moet de verplichting tijdelijk zijn. <

Deense buitenlandse gevangenen naar Kosovo

Denemarken heeft een akkoord getekend met Kosovo om vanaf 2023 tot driehonderd buitenlandse gevangenen naar het Balkanland te deporteren. De volgens het Deense ministerie van Justitie baanbrekende overeenkomst moet het gevangeniswezen in Denemarken ontlasten. Het gaat om gevangenen die tegen het einde van hun straf Denemarken worden uitgezet. <

Zelensky voor grote G20-top uitgenodigd

Indonesië heeft het door Rusland aangevallen Oekraïne uitgenodigd voor de grote top van de zogenoemde G20, de groep van twintig belangrijkste economieën, waaronder ook Rusland. In een tweet bedankt de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zijn Indonesische collega voor de uitnodiging. Die volgt na de oproep van de Amerikaanse president Joe Biden om Oekraïne ook te laten deelnemen als Rusland niet uit de groep wordt gezet. <

WHO: aantal gevallen van mazelen stijgt enorm

Het aantal gevallen van mazelen schiet over de hele wereld omhoog, blijkt uit een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het aantal gemelde besmettingen met mazelen was in de eerste twee maanden van 2022 volgens het rapport 79 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De reden voor de stijging is dat er te weinig kinderen

worden ingeënt, deels omdat verschillende vaccinatiecampagnes werden onderbroken tijdens de coronapandemie en deels omdat landen om uiteenlopende redenen besloten geld te besteden aan andere zaken, aldus de WHO. <

beeld anp

Britse parlementariërs mogen Rusland niet in

Rusland legt 287 leden van het Britse Lagerhuis een inreisverbod op. De Britten worden beschuldigd van het verspreiden van ‘ongerechtvaardigde en hysterische angst voor Rusland’, staat in een verklaring van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken. <

Rusland en Verenigde Staten ruilen gevangenen

Rusland heeft een Amerikaanse gevangene geruild voor een Rus die werd vastgehouden in de Verenigde Staten. De ruil vond woensdag plaats na een lang onderhandelingsproces, melden het Witte Huis en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou. <

9 doden door Israëlische luchtaanval op Syrië

Nabij de Syrische hoofdstad Damascus zijn negen mensen, onder wie vijf Syrische soldaten, omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het was de dodelijkste aanval van Israël op het buurland dit jaar, meldt het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten. Onder de gewonden zijn ook militairen, aldus het Syrische leger. <

beeld anp

Herstelfonds Harvard om rol in slavernij

De prestigieuze Amerikaanse universiteit Harvard heeft dinsdag aangekondigd dat ze 100 miljoen dollar (zo’n 94 miljoen euro) vrijmaakt om haar rol in de slavernij goed te maken. Het geld komt in een fonds dat gebruikt gaat worden om ‘educatieve en sociale achterstanden te helpen aanpakken die veroorzaakt zijn door de erfenis van de slavenhandel en racisme’, aldus de universiteit. De aankondiging van het hulpfonds volgt op een uitgebreide interne evaluatie van de rol van de universiteit in de slavernij. <

Oprichter Amerikaans fonds Archegos zit vast

De oprichter van het Amerikaanse investeringsfonds Archegos dat miljardenverliezen in de financiële sector veroorzaakte, is gearresteerd. Het fonds van de omstreden zakenman Bill Hwang deed risicovolle beleggingen en viel uiteindelijk om. Volgens openbaar aanklagers heeft Hwang zich schuldig gemaakt aan fraude en marktmanipulatie. <

Shell: geen geraffineerde producten uit Rusland

Shell aanvaardt niet langer geraffineerde producten uit Rusland, ook niet in mengsels. Dat staat in clausules in handelscontracten die door persbureau Reuters zijn ingezien. Eerder zou in de contracten hebben gestaan dat producten die voor meer dan 50 procent van Russische origine waren als Russisch werden gezien. <

‘Brexit verklaart grootste deel Britse inflatie’

Het grootste deel van de inflatieproblemen in het Verenigd Koninkrijk zijn toe te schrijven aan de beslissing van de Britten om uit de Europese Unie te stappen. Dat zegt althans de voormalig beleidsmedewerker van de Bank of England, Adam Posen. De econoom staat momenteel aan het hoofd van de prominente onderzoeksgroep Peterson Institute for International Economics in Washington. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de Britse inflatie langer hoog zal blijven. <

Ook bitcoin in Centraal-Afrikaanse Republiek

Centraal-Afrikaanse Republiek wordt het tweede land ter wereld dat bitcoin als wettig betaalmiddel accepteert. Het straatarme Afrikaanse land gaat daarmee El Salvador achterna dat vorig jaar september de cryptomunt als officiële valuta aannam. Het parlement van Centraal-Afrikaanse Republiek stemde unaniem in met een wetsvoorstel waarin bitcoin als officiële munteenheid naast de CFA-frank wordt ingesteld. <

Tweets Musk blijven onder toezicht van SEC

Elon Musk zal Twitterberichten die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden voorlopig nog vooraf door juristen moeten laten controleren. Een poging van de oprichter van de producent van elektrische auto’s om onder eerdere afspraken met de Amerikaanse beurswaakhond SEC uit te komen mislukte woensdag. Een rechter in New York ging niet mee met het verzoek van Musk voor opheffing van de maatregelen. <

beeld anp

Chemieconcern BASF uit Rusland en Belarus weg

Het Duitse chemieconcern BASF stopt met zijn bestaande activiteiten in Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne. Het concern gaat daarmee een stap verder dan het besluit in maart om alle nieuwe investeringen in de twee landen op te schorten. <

54 miljoen voor topman van Booking Holdings

Topman Glenn Fogel van Booking Holdings krijgt dit jaar 54 miljoen dollar (51 miljoen euro) aan beloningen voor zijn verdiensten tussen 2018 en 2021. Het gaat voor een deel om aanpassingen aan eerdere bonuspakketten in aandelen die door de coronacrisis sterk in waarde waren gedaald, meldt het moederbedrijf van de Nederlandse hotelboekingensite Booking.com <

Alphabet: 70 miljard voor aandeelhouders

Alphabet, het moederbedrijf van Google, merkt dat bedrijven in Europa na de Russische invasie in Oekraïne terughoudender zijn geworden als het gaat om uitgaven aan advertenties. Niettemin lukte het de onderneming om in het eerste kwartaal weer flink te groeien. Alphabet voelt zich zelfs sterk genoeg om voor 70 miljard dollar aan eigen aandelen te gaan inkopen en zo aandeelhouders te belonen. De kwartaalopbrengsten bedroegen alles bij elkaar 68 miljard dollar, bijna een kwart meer dan in de eerste drie maanden van 2021 aan omzet werd behaald. <