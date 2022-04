Koninklijke DSM gewild op Koningsdag

Speciaalchemieconcern DSM stond woensdag, op Koningsdag, bij de grootste winnaars op Beursplein 5. Het concern kondigde een strategische samenwerking aan met een van ’s werelds grootste makers van diergeneesmiddelen voor de productie en verkoop van het middel Bovaer. Dat door DSM ontwikkelde voedingssupplement zorgt ervoor dat koeien veel minder methaan produceren bij het verteren van voedsel. DSM, dat het predicaat koninklijk heeft, sloot de sessie af met een winst van 2,5 procent. Het best presterende fonds in de AEX was staalconcern ArcelorMittal dat 4,3 procent won. Ook betalingsbedrijf Adyen (plus 3 procent) presteerde net wat beter dan DSM. ING, dat ex-dividend noteerde, verloor dik 4 procent en was daarmee de sterkste daler.