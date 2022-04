Talpa ‘wil in gesprek’ na uitlatingen Johan Derksen

Hilversum

De analist onthulde dinsdagavond in Vandaag Inside dat hij in het verleden een bewusteloze, dronken vrouw met een kaars heeft gepenetreerd. ‘We zijn enorm geschrokken van de uitlatingen van Johan Derksen’, laat een woordvoerder van Talpa Network weten. ‘Dit is een ernstige zaak waar we zorgvuldig naar gaan kijken. We gaan op de kortst mogelijke termijn in gesprek met Johan.’

Derksen zei tijdens een gesprek over een beschuldiging van ongepast gedrag aan het adres van SBS6-collega Johnny de Mol dat hij zelf ook weleens iets had gedaan waar hij later spijt van kreeg. Als voorbeeld noemde hij het voorval met de kaars. ‘Daar zou je nu een gevangenisstraf voor krijgen. Technisch gezien kan een officier van justitie het als verkrachting..

