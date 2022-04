Ophef in Twente over ‘anti-Joods’ paaslied. Wat is er aan de hand?

In Twente woedt een felle discussie over het middeleeuwse paaslied ‘Christus is opgestanden’. Joodse Twentenaren ervaren het als vijandig tegenover Joden. Vorige week klonk het weer, bij paasoptochten in Denekamp en Ootmarsum. ‘Niet zo moeilijk doen’, zegt een Ootmarsummer geërgerd. ‘Anders staan we hier morgenvroeg nog te praten!’