Lintjes voor Henk van der Meijden en Gerdi Verbeet

Den Haag

De 84-jarige Van der Meijden had tientallen jaren lang een eigen showbizzpagina in De Telegraaf, Privé genaamd. Daar kwam later ook een gelijknamig tijdschrift uit voort. Ook Onno Hoes kreeg een lintje. Hij is voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hoes is momenteel waarnemend voorzitter van de VVD. Eerder was hij onder meer gedeputeerde in Noord-Brabant en burgemeester in Maastricht.

Oud-Kamervoorzitter Gerdi Verbeet is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Bij haar afscheid van de Tweede Kamer, in 2012, was ze al benoemd tot Ridder in dezelfde orde. Verbeet was tot vorig jaar voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

