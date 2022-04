Jongen (17) krijgt straf voor per ongeluk neerschieten van neef

Een 17-jarige inwoner van Amersfoort is dinsdag in de rechtbank schuldig bevonden aan het per ongeluk neerschieten van zijn 15-jarige neef. Het familielid overleed daarna aan zijn verwondingen.

Tegenover de hulpdiensten verzweeg hij op 28 april vorig jaar dat hij hem had neergeschoten. Hierdoor kreeg de neef niet de benodigde hulp en bleef de doodsoorzaak enige tijd onbekend, meldt de rechtbank Midden-Nederland. De Amersfoorter werd veroordeeld tot tweehonderd dagen jeugdgevangenis, waarvan 180 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Ook kreeg hij een taakstraf van 150 uur opgelegd en moet hij zijn oom en tante een schadevergoeding betalen. Het incident gebeurde toen de Amersfoorter en zijn neef aan het spelen waren met het wapen, dat eigendom was van de 22-jarige broer van de Amersfoorter. Hij zette de revolver tegen of vlak bij de bil/het been van zijn neefje en controleerde niet of het wapen geladen was. Toen d..

