Na twee jaar stilstand en rommel wegstoppen, rolt Nederland de kleedjes weer uit

Het mag eindelijk weer, de traditionele vrijmarkt oftewel kleedjesmarkt op Koningsdag. Is Nederland nog één land? Vandaag lijkt het daar wel op, want de kleedjesmarkt overbrugt regionale verschillen van noord tot zuid, oost tot west.

De vrijmarkt in Utrecht. Op de avond voor Koningsdag worden in de binnenstad tweedehands spullen aangeboden.Â

De massale verkoop van spullen die al jaren achter het beschot op zolder liggen, begon als de Vrijmarkt in Amsterdam. Vanuit die stad verspreidde het zich sinds de jaren tachtig over het land. De verjaardag van de koning vieren met pingelen, afdingen, ritselen, sjacheren en hosselen, dat is een oer-Nederlandse ritueel, volgens de een. Nee hoor, het is gewoon een opruiming dankzij het meestal mooie weer op de verjaardag van de koning, zegt de ander.

‘Vijf kilometer lang, Coehoornsingel, Gansvoortsingel, het hele centrum. De Westerhaven is speciaal voor kinderen. Etenswaren bereiden en verkopen is bij ons verboden. Dus ook geen cupcakejes. Ik weet dat het elders mag, maar wij houden daar strikt de hand aan.’

