Deze Nederlandse burgers, en bijna 3000 anderen, kregen een lintje

Advocaat van de slachtoffers van de toeslagenaffaire Eva Gonzalez Perez krijgt een onderscheiding tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau uitgereikt door burgemeester John Jorritsma van Eindhoven.Â

De uitreikingen vonden gedurende de hele dag plaats.

Ria Hordijk (74) uit Capelle aan den IJssel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij krijgt een onderscheiding vanwege haar vrijwilligerswerk voor NLdoet, Stichting Sarfath, haar kerkelijke gemeente en het IJsselland Ziekenhuis.

Gea Draijer (67) uit Nieuwe Pekela, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Zij ontvangt een lintje vanwege haar vrijwilligerswerk ten behoeve van de kerk in Nieuwe Pekela, Stichting Oranje Bevrijdings Comité Pekela en museum Het Kapiteinshuis te Nieuwe Pekela. Daarnaast is zij lid van de Raad van Toezicht van Zorggroep Oosterlengte en heeft zij meermaals mensen in hun laatste levensfase begeleid.



Gea Draijer - beeld nd

Sjaak Toet (5..



