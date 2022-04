Hoe de historische salarisverhoging voor de basisschoolleraren tot stand kwam

Den Haag

Leerkracht Jan van de Ven ontving donderdag een berichtje van Thijs Roovers. Zijn oude strijdmakker van actiegroep PO in Actie, waarmee ze sinds 2017 protesteerden tegen de hoge werkdruk en de lage lonen in het basisonderwijs, vroeg in een appgroep of de anderen de volgende dag iets te doen hadden.

‘Kunnen jullie morgen om 16.00 uur in Den Haag zijn?’

‘Niet ideaal’, antwoordde Van de Ven. ‘Om dat thuis te kunnen verkopen, moet er een hele goede reden voor zijn.’

Waarop Roovers antwoordde: ‘Levenswerk voltooien?’

En een levenswerk was het. PO in Actie streed vijf jaar lang voor het dichten van de loonkloof tussen primair en voortgezet onderwijs: leraren op basisscholen moesten evenveel verdienen als docenten in de onderbouw van de mid..

