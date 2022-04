Goed nieuws voor de koopstarter: investeerders kopen minder woningen op

Investeerders hebben in 2021 veel minder woningen gekocht dan in 2020. Dat blijkt uit jaarcijfers van het Kadaster, dat de eigendom van huizen bijhoudt. Sinds 2013 kochten particuliere beleggers ieder jaar juist steeds meer woningen. Dat enthousiasme lijkt dus enigszins bekoeld.

Woningaanbod in een etalage van een makelaarskantoor.

Koopstarters – mensen die voor het eerst een huis kochten, om er zelf in te gaan wonen – kochten in 2021 juist meer woningen. In de slag om de lager geprijsde woningen hebben zij traditiegetrouw vaak te maken met de concurrentie van kleine beleggers op de woningmarkt.

De daling van het aantal beleggingsaankopen is volgens het Kadaster mogelijk een gevolg van de aanpassing van de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021. Tot die datum betaalde iedere koper, ongeacht zijn status, 2 procent overdrachtsbelasting over de aankoopprijs van een woning. Sindsdien betalen beleggers – zij kopen voor de verhuur – 8 procent overdrachtsbelasting. Mensen tot 35 jaar die voor het eerst een woning k..

