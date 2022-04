Meer dan 3000 mensen kregen koninklijk lintje

In totaal hebben 3026 mensen dinsdag een koninklijke onderscheiding gekregen. Dat is meer dan vorig jaar. Toen ontvingen 2828 mensen een lintje. De Lintjesregen is elk jaar op de laatste werkdag voor Koningsdag, de verjaardag van koning Willem-Alexander.

De toename van het aantal lintjes komt vooral doordat meer vrijwilligers zijn geëerd. Dat aantal steeg van ruim 2700 naar ruim 2900. Het aantal lintjes voor bijzondere verdiensten in het werk daalde iets. Onder de gelauwerden zijn 1093 vrouwen, het hoogste aantal van de afgelopen jaren.

De oudste gedecoreerde is de 97-jarige Piet Schreuder uit Arnhem. Hij zet zich in voor Park Presikhaaf in zijn woonplaats en schreef er een 360 pagina's dik boek over, dat in 2012 werd uitgebracht. De jongste gedecoreerde is de 33-jarige breakdancer Menno van Gorp uit Rotterdam. Hij werd meerdere keren wereldkampioen en wil in 2024 meedoen aan de Olympische Spelen, wanneer breakdancen voor het eerst op het olympische programma staat.

Niet iedereen die wordt voorgedragen voor een lintje krijgt er uiteindelijk een. Dit jaar zijn er 3297 voordrachten voor de lintjesregen gedaan. De burgemeester, de commissaris van de Koning, het Kapittel voor de Civiele Orden en de verantwoordelijk minister moeten naar elk voorstel kijken. Pas als de minister positief heeft geadviseerd, mag koning Willem-Alexander tekenen voor de onderscheiding.