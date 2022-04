Bijscholing voor psychische hulp kankerpatiënten

Assen

Een vast aanspreekpunt, aandacht voor naasten of advies over psychische klachten. Een kwart van de patiënten mist na een slechtnieuwsgesprek hulp van zorgverleners uit het ziekenhuis, bleek in 2018 al uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Daarom begint het Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) een nascholingsprogramma palliatieve zorg voor oncologieverpleegkundigen.

Het is niet opmerkelijk dat ongeneeslijk zieke patiënten de ondersteuning missen die nodig is in hun laatste levensfase, zegt Sander de Hosson, longarts van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en initiator van het zorgplatform Carend. ‘Palliatieve zorg is geen standaardonderdeel van de opleiding..

