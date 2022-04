Bevrijdingsvuur gaat Duitse grens over

Wageningen

Het Nationale Bevrijdingsvuur uit Wageningen gaat volgende week voor het eerst de grens over, naar het Duitse Kleve in de buurt van Nijmegen. Burgemeester Wolfgang Gebing van Kleve neemt de brandende fakkel, die dan Vrijheidsvuur heet, in ontvangst. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is daarbij aanwezig. Het Nationale Bevrijdingsvuur wordt elk jaar om middernacht van 4 op 5 mei in Wageningen aangestoken. Nu de coronamaatregelen voorbij zijn, mogen estafettelopers uit het hele land het vuur weer komen ophalen in Wageningen en dat naar hun eigen gemeente brengen. <

