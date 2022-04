Opnieuw toename van agressie tegen agenten

Voor het vijfde jaar op rij is het aantal agenten dat te maken krijgt met geweld en agressie gestegen. Vorig jaar werden bijna 13.000 meldingen gedaan, in 2017 waren dat er nog bijna 9600.

Den Haag

Het aantal meldingen in 2021 is vergelijkbaar met het aantal in 2020, toen waren het er ongeveer 12.500. In 2019 waren het er met zo’n 10.600 meldingen nog een stuk minder. De hoge geweldscijfers van de afgelopen twee jaar zijn volgens de politie onlosmakelijk verbonden met de coronapandemie. ‘Demonstraties tegen het coronabeleid trokken steeds vaker mensen aan die bewust kwamen om geweld te gebruiken tegen de politie.’

Politiemensen kregen vorig jaar vaker te maken met zwaar geweld vergeleken met een jaar eerder. Zo steeg het aantal meldingen van politieagenten die zwaar zijn mishandeld of te maken kregen met een poging tot doodslag. Ook verdubbelde het inrijden met een voertuig op een agent: in 2020 49 keer, vorig jaar 108 keer...

