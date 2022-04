Zanger en componist Henny Vrienten overleden: ‘Hoe ouder, hoe minder ego’

Zanger en componist Henny Vrienten is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de familie maandag via concertorganisator MOJO laten weten. Een doodsoorzaak is niet gemeld, maar Vrienten was al langere tijd ziek.

Amsterdam

Vrienten stond aan de wieg van een documentaire over het ouder worden van popmuzikanten en de vraag of en hoe lang doorgaan verantwoord is, tussen speelplezier en een karikatuur van jezelf worden. Vrienten zelf kwam in Tot de laatste snik?! niet meer voor. Bij de uitzending in januari dit jaar was hij al ziek. In de docu was wel een grote rol weggelegd voor Jan Rot, die vrijdag jl. overleed.

De documentaire kende een vraag- en uitroepteken, in die volgorde. Zo verliep ook het leven van Henny Vrienten zelf. Hij schreef piepjong nog nummers voor The Cats en speelde als basgitarist bij Boudewijn de Groot.

Vanaf 1978 was het raak in Doe Maar, met Ernst Jansz, Jan Hendriks, Jan Pijnenburg en Joost Belinfante. In 1984 ont..

