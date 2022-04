Doden in Odesa na raketaanvallen

Door Russische raketaanvallen op de Zuid-Oekraïense stad Odesa zijn zaterdag zeker vijf mensen omgekomen en achttien gewond geraakt. Onder de doden is een kindje van achttien maanden, aldus de Oekraïense regering op Telegram. Voor meer levens wordt gevreesd.

Odesa

Volgens de Oekraïense luchtmacht troffen twee raketten een militaire basis in de stad. Twee andere zouden zijn neergekomen in een woonwijk. Ook zouden twee raketten door de luchtverdediging zijn neergehaald. De raketten werden afgevuurd door langeafstandsbommenwerpers van het type TU-95, meldt de luchtmacht. Het bericht kon niet onafhankelijk bevestigd worden. Op sociale media circuleren beelden van een flatgebouw dat in brand staat. Moskou claimde een logistieke terminal te hebben getroffen.

