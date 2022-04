Israël sluit grens met Gazastrook

Tel Aviv

Israël sloot zondag zijn enige grensovergang voor arbeiders uit de Gazastrook. Hiermee reageren de autoriteiten op de recente raketten die door Palestijnse militanten vanuit Gaza werden afgevuurd op Israëlisch grondgebied. De economische maatregel wordt bij nieuwe aanvallen mogelijk verlengd. Israël had al tegenmaatregelen genomen na raketaanvallen eerder deze week. In een poging die erop gericht lijkt verdere geweldsuitbarstingen te voorkomen, kiest het nu voor de sluiting van de Erez-grensovergang. Van de twee raketten op vrijdagavond landde er één op Israëlisch grondgebied, terwijl de tweede in de Gazastrook neerkwam. De raket die in Israël terechtkwam, veroorzaakte volgens lokale media geen schade. Zaterdag werd volgens het I..

