Brits onderzoek: coronapatiënt testte 505 dagen positief

Londen

Eerder was al eens een geval geregistreerd van 335 dagen bevestigde coronabesmetting.

Teamleider Luke Snell vertelde dat de studie onder langdurig zieken tot doel had inzicht te krijgen in hoe het virus muteert waardoor het ernstiger gevolgen krijgt, besmettelijker wordt of minder gevoelig voor vaccins. Een theorie is dat die virusvarianten zich ontwikkelen in personen met een immuunsysteem dat verzwakt is door ziekte of een medische behandeling zoals chemotherapie. Daarvoor zijn aanwijzingen gevonden, is te lezen op de site van King’s College London.

minder weerstand

Het onderzoek, gedaan tussen maart 2020 en december 2021, betrof negen patiënten met een verzwakt immuunsysteem die ten minste acht weken pos..

