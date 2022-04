Dalend vertrouwen in koningspaar

Hilversum

Het vertrouwen in koning Willem-Alexander en koningin Máxima is niet eerder zo laag geweest. Dat komt onder meer doordat het koningspaar zich de afgelopen twee jaar niet altijd aan de coronaregels wist te houden. Ondanks dat is een meerderheid van de Nederlanders (56 procent) wel nog altijd voorstander van de monarchie, meldt EenVandaag op basis van zijn jaarlijkse Koningsdagonderzoek onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel.

Daarvan geeft 54 procent aan vertrouwen te hebben in de koning, waar dat vorig jaar nog 63 procent was. In 2020 was dat 74 procent.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .