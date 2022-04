‘Arme kinderen zitten vaak bij elkaar in de klas’

Kinderen in het basisonderwijs gaan vaak naar school met leeftijdsgenoten van dezelfde sociaal-economische achtergrond. Dat stelt de Erasmus School of Economics op basis van onderzoek.

Beginnende scholieren in Rotterdam.

Rotterdam

Volgens universitair docent Bastian Ravesteijn, die het onderzoek leidt, was al bekend dat kinderen van ouders met een laag inkomen het zelf vaak ook economisch moeilijk krijgen. Dat geldt vooral als ze opgroeiden in de grote steden, Noord-Nederland, Twente en de omgeving van Heerlen.

De onderzoekers vroegen zich af of er ook juist op die plekken, waar de kans kleiner is dat iemand die opgroeit in een arm gezin het zelf beter gaat krijgen, kinderen weinig gemengd naar de basisschool gaan.

Volgens de onderzoekers blijkt dat inderdaad het geval. Op basis van gegevens van alle leerlingen die afgelopen jaren in groep 8 zaten en hun ouders, stellen de onderzoekers dat klasgenoten zelf vaak ook uit een arm gezin komen. Ravesteijn: ‘Moge..

