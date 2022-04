Bijzondere status van Disney ingetrokken

Orlando

Door de speciale bevoegdheid kon Disney onder meer belasting innen. De wetswijziging volgt op de veroordeling door Disney van de ‘Don’t say gay‘-wet die in maart werd aangenomen in Florida. Deze wet verbiedt het basisscholen om het in de les over seksuele oriëntatie of genderidentiteit te hebben. Disney hield zich in eerste instantie op de vlakte over de wet, maar na kritiek sprak het bedrijf, dat ruim 75.000 werknemers in Florida heeft, zich toch uit.

lhbti-rechten

Topman Bob Chapek beloofde om de lhbti-gemeenschap te steunen via een donatie van 5 miljoen dollar (zo’n 4,6 miljoen euro) aan de Human Rights Campaign en andere organisaties om de rechten van lhbti’ers te beschermen. Ook zei hij met DeSantis in gesprek te gaan.

