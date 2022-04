Strijden voor vrije Molukken, maar teruggaan hoeft niet meer

Een vrij Maluku, waar Molukkers zelf de baas zijn, hun eigen bodemschatten kunnen gebruiken en mogen zeggen wat ze willen: het is een vervlogen ideaal voor de een, een springlevende wens voor de ander. Vandaag vieren Molukkers in de Rai Amsterdam het uitroepen van de Republik Maluku Selatan (RMS) op 25 april 1950.

Amsterdam

‘Voor mij is het eigenlijk elke dag RMS-dag’, zegt Regina Parinussa. Ze is op kantoor bij de president van de regering in ballingschap: John Wattilete. Ze spreekt hem aan als ‘Kepala Negara’. Hoofd van de Staat, betekent het. Samen zetten ze de laatste puntjes op de i voor de aanstaande viering. Het afgelopen jaar werd de 32-jarige Middelburgse toegevoegd aan de RMS-regering, om de jeugd te mobiliseren voor de strijd.

Na 72 jaar is het ideaal van een vrije Molukse staat niet meer bij alle Molukkers actueel. Voor een deel van de 70.000 Molukkers in Nederland is de jaarlijkse samenkomst op 25 april niet meer dan een gezellig weerzien. Een traditie die hen verbindt. Maar voor Parinussa is de RMS veel meer dan symboliek. ‘Ik kom uit ..

