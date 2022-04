Kamermeerderheid voor bewapende drones, ‘overhaast’ en ‘kort door de bocht’ zeggen experts

Den Haag

Volgens Peter Valstar (VVD) is het ‘niet meer dan logisch dat Nederland deze wapens toevoegt aan zijn arsenaal’, gezien de situatie in Oekraïne. ‘In die oorlog zien we hoe effectief ze zijn’, zegt hij. ‘Nederland heeft vier MQ-Reaper drones die nu getest worden en klaar zijn om bewapend te worden. Volgens de commandant der strijdkrachten zou dat een logische beslissing zijn.’

Halverwege 2023 zijn de drones volledig operationeel, maar Valstar wil dit ‘nu alvast regelen’. Bijkomend voordeel: als een onbemand vliegtuig wordt neergehaald zou het alleen materiaal kosten, geen mensenlevens. ‘In zo’n geval is de vlieger veilig, omdat die het toestel van grote afstand bestuurt.’

Zijn motie krijgt steun van een Kamermeerderheid: VVD, CDA, C..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .