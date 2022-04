Bomen sterven, de wetenschap zoekt een remedie om dit te voorkomen

Een boom die gevoelig is voor essentaksterfte. De wond staat nog open. De langwerpige bruine vlek is afgestorven weefsel.

Echteld

‘Kijk, deze toppen zijn helemaal bruin, die zijn al dood!’ Paul Copini wijst op jonge essen op een proefveld in Echteld, een dorpje in de Betuwe onder de rook van Tiel. In de vette rivierklei zijn de vorig jaar geënte essen, afkomstig van ogenschijnlijk gezonde bomen, tot ruim twee meter uitgegroeid. Copini is onderzoeker bij het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, CGN, dat verbonden is aan Wageningen University en Research.

Essen zijn inheemse bomen waarvan het hout wordt gebruikt voor de stelen van gereedschap. Het is taai en flexibel, wat het ook geschikt maakt voor gymnastiektoestellen en trapleuningen. In de Flevopolder zagen beheerders met lede ogen aan hoe de bossen – vaak percelen waar geen andere bomen tussen stonde..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .