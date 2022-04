De files zijn terug; is thuiswerken dan toch geen blijvertje?

Amsterdam

Sinds het thuiswerkadvies halverwege maart is vervallen, is het rap drukker geworden op de Nederlandse wegen. Op de piek van de ochtendspits, meestal zo rond half negen, stond afgelopen maand gemiddeld 196 kilometer file, meldt Rijkswaterstaat. Dat is zelfs iets meer dan in dezelfde periode van 2019, voor het coronavirus grote delen van Nederland tot thuiswerken dwong.

meer auto’s

De gewenning aan thuiswerken heeft dus niet voor blijvend kalme spitsuren gezorgd. Toch is het nog niet even druk als toen, zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie van de ANWB. Destijds ontstonden files vroeger op de dag en losten ze op een later tijdstip weer op, met name in de ochtendspits.

De filedruk, waarin naast het aantal kilom..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .