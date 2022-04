‘Bij een wilde staking worden de spelregels geschonden. Maar het is natuurlijk wel briljant’

De ‘wilde’ staking van KLM-personeel leverde zaterdag snel het gewenste resultaat: een gesprek met de directie en meer onderhandelingsruimte. Dat is exact de bedoeling van zo’n onaangekondigde staking, zegt hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp. Maar er zijn juridische risico’s.

Haarlemmermeer

Dat KLM-personeel zaterdag eigenstandig het werk zou neerleggen, uit onvrede over slechte arbeidsvoorwaarden, kwam zelfs voor vakbond FNV als een verrassing. Werkgever KLM en vliegveld Schiphol waren al helemáál niet voorbereid. Het gevolg: lange rijen, gecancelde vluchten en boze vakantiegangers. Oftewel, zegt Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam: precies het doel van een ‘wilde’ staking.

Wat is een wilde staking?

‘Dat is een staking die niet is georganiseerd door een vakbond. Daardoor zijn vakbonden formeel ook niet aansprakelijk voor de schade. Vaak is het een beetje een juridisch trucje. Ik geloof wel dat vakbond FNV deze staking niet heeft georganiseerd, maar ze doen tegelijk..

