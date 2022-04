Een nieuwe omikronvariant van het coronavirus is voor het eerst in Nederland opgedoken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de zogenaamde BA.5-variant deze week vastgesteld. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijkt de variant niet ziekmakender of besmettelijker dan de huidige omikronvariant die momenteel in Nederland rondgaat. <

Nederlanders blijven langzamer rijden

Automobilisten zijn amper sneller gaan rijden op de snelweg nadat de prijzen van benzine en diesel zijn verlaagd. Nog steeds rijden veel bestuurders langzamer dan voor de oorlog in Oekraïne. Het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) vermoedt dat mensen snelheid minderen om brandstof te besparen. In maart zijn de prijzen van benzine en diesel snel opgelopen toen de grote brandstofproducent Rusland een oorlog begon tegen Oekraïne. <

beeld anp

Rechter zet streep door bouw 160 woningen

De rechtbank Noord-Holland heeft de vergunning vernietigd van een nieuwbouwproject in Egmond aan den Hoef. In de vergunning is geen rekening gehouden met de regels voor neerslag van stikstof. Daardoor mogen ruim 160 geplande woningen niet worden gebouwd. <

Amsterdam wil drie dark stores sluiten

Drie vestigingen van verschillende flitsbezorgers in de Amsterdamse wijk De Pijp moeten hun deuren sluiten. De gemeente meldt dat de zogenoemde dark stores in strijd zijn met het bestemmingsplan en dat de impact van de vestigingen op de buurt te groot is. <

Peijnenburg gestopt met actie dronekoekhappen

Peijnenburg is gestopt met een uitvoering van de actie ‘Koekhappen To The Max’ met daarin een drone, meldde de politie vrijdagmiddag. Eerder vrijdag had de politie laten weten de actie onveilig te vinden. Op het bewuste filmpje met de drones op de website van de producent was te zien hoe het apparaat boven mensen zweeft met een koek aan een touwtje eronder. Dat is volgens drone-experts onveilig. <

beeld anp

Twee IS-vrouwen willen in voorarrest blijven

Twee van de vijf vrouwelijke Syriëgangers die begin februari met hun kinderen zijn opgehaald uit een vluchtelingenkamp in Syrië, willen in voorarrest blijven om te voorkomen dat ze na hun berechting opnieuw in de cel belanden om hun straf uit te zitten. Dat doen ze in het belang van de kinderen, zei hun advocaat vrijdagochtend in de rechtbank in Rotterdam tijdens de eerste openbare en inleidende zitting. <

Bewoners flat Bilthoven voorlopig niet naar huis

De bewoners van de 28 woningen van de flat aan de Weegschaal in Bilthoven die donderdag deels werd verwoest door twee explosies, kunnen voorlopig niet terug naar huis. Er is een onderzoek opgestart naar de technische staat van de flat, en zolang dat onderzoek loopt, kunnen de bewoners in ieder geval niet terugkeren, meldt een woordvoerder van de gemeente De Bilt, waaronder Bilthoven valt. <

Wachttijd rijexamen loopt op tot 22 weken

De gemiddelde wachttijd voor het doen van een autorijexamen is landelijk gestegen tot ruim 22 weken. Sinds oktober afgelopen jaar stijgt dit gemiddelde al. Toen duurde het nog rond de 6 tot 7 weken. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) verwacht dat de wachttijden tot de zomer zullen stijgen en daarna weer gaan afnemen. <

113 zorgmedewerkers met long covid ontslagen

Minstens 113 zorgmedewerkers met langdurige covid zijn inmiddels ontslagen. Bij nog eens zeker 98 werknemers is het ontslag aangezegd, waardoor ze binnen nu en afzienbare tijd ontslagen worden, meldt FNV Zorg & Welzijn. De vakbond heeft de werksituatie opgevraagd van 1000 zorgmedewerkers die tijdens de eerste coronagolf ziek werden en nu twee jaar later nog steeds langdurige covid hebben. Van hen hebben 518 mensen de peiling ingevuld. <

Dienstplichtbrief niet gerelateerd aan oorlog

Bij meer dan 200.000 Nederlanders valt komende dagen de zogenoemde Dienstplichtbrief op de mat. Daarin staat dat jongeren die dit jaar 17 zijn of worden, staan ingeschreven voor de militaire dienstplicht. Defensie wijst er deze keer op dat de brief niets te maken heeft met de oorlog in Oekraïne, maar dat die ieder jaar wordt verstuurd. <

Psychische hulp aan Oekraïners in België

Vlaanderen trekt 1,4 miljoen euro uit voor gespecialiseerde geestelijke hulp voor Oekraïense vluchtelingen. Met het geld wordt extra personeel aangetrokken voor ondersteuning van de vluchteling zelf, diens gezin en andere betrokkenen, maakt minister Wouter Beke (Welzijn) bekend. Naast huisvesting en onderwijs hebben Oekraïense vluchtelingen die naar Vlaanderen komen ook behoefte aan psychische zorg en ondersteuning, stelt Beke. <

Duitse verdachte in verdwijning McCann

Een man in Duitsland is tot officiële verdachte aangemerkt in de zaak rond de verdwijning van het Britse meisje Madeleine (Maddie) McCann, vijftien jaar geleden tijdens een familievakantie in Portugal. Het Portugese Openbaar Ministerie had de Duitse autoriteiten daarom gevraagd. De Duitse politie liet in 2020 weten onderzoek te doen naar een Duitse man die al in de gevangenis zat in verband met de verdwijning van Maddie McCann. <

Bloedige aanslag op moskee in Afghanistan

Door een bomaanslag op een soennitische moskee in de Afghaanse stad Kunduz zijn tijdens het vrijdaggebed 33 mensen om het leven gekomen, onder wie kinderen. Tientallen anderen raakten gewond. Een regeringswoordvoerder bevestigde in een tweet het dodental. Volgens hem liepen bij de aanslag 43 personen letsel op. <

Biden wil eeuwenoude bossen beschermen

De Amerikaanse president Joe Biden heeft een decreet ondertekend dat meer bescherming moet bieden aan de eeuwenoude bossen in de Verenigde Staten. Hij deed dat tijdens een bezoek aan Seattle, in het noordwesten van Amerika, een regio die bekendstaat om zijn wilde natuur. <

beeld anp

Geen milieuschade gezonken tanker Tunesië

Een bevoorradingstanker die een week geleden is gezonken in de Tunesische Golf van Gabès, vormt geen gevaar voor het milieu. Volgens de Tunesische autoriteiten was het 58 meter lange schip niet geladen toen het tijdens slecht weer verging. De zevenkoppige bemanning kon tijdig van boord worden gehaald. <

Kim Jong-un bedankt president Zuid-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft brieven uitgewisseld met de vertrekkende Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in, melden staatsmedia. In die brieven bedankt Kim Moon voor diens pogingen de relatie tussen de twee landen te verbeteren. Het nieuws komt op een opmerkelijk moment. De spanningen tussen de twee Korea’s lopen op, nadat het noorden dit jaar al zeker twaalf wapentesten uitvoerde. <

beeld anp

Ziekenhuis Tigray stuurt patiënten weg

Het belangrijkste ziekenhuis in de hoofdstad Mekelle van de afvallige Ethiopische regio Tigray heeft 240 patiënten naar huis moeten sturen omdat het geen voedsel meer heeft voor hen. ‘De patiënten zeiden: ‘Laten we thuis sterven in plaats van hier’, zegt een verpleger tegen internationaal persbureau Reuters. Onder de patiënten waren baby’s met tuberculose en meningitis en een veertienjarige jongen met hiv. <

Russisch kampioen om steun Poetin geschorst

De Russische tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeni Rilov is door wereldzwembond FINA voor negen maanden geschorst. De reden daarvoor is dat de 25-jarige zwemmer vorige maand aanwezig was in het Loezjniki-stadion in Moskou, waar de Russische president Vladimir Poetin in een speech de strijdkrachten prees voor hun ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne. <

Topproducent Indonesië verbiedt export palmolie

Indonesië, een grote producent van palmolie, verbiedt de export daarvan. Ook alle andere soorten kookolie en de ingrediënten daarvan mogen niet meer uitgevoerd worden, besloot de Indonesische regering. Die reageert daarmee op tekorten aan kookolie in het land. Die tekorten zijn ontstaan als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Dat land is een grote leverancier van zonnebloemolie. <

Russische Amsterdam Trade Bank failliet

De Amsterdam Trade Bank (ATB), een Nederlandse dochter van de Russische Alfa Bank, is failliet verklaard. De bank had zelf een aanvraag ingediend voor een bankroet waarna de rechtbank in Amsterdam curators heeft benoemd. Eerder deze week waren er al signalen dat er wat te gebeuren stond bij ATB. <

Onno Hoes stopt als voorzitter NVM

Onno Hoes stopt als voorzitter van makelaarsvereniging NVM. Het is de eerste en laatste termijn van Hoes, die drie jaar geleden aantrad. Zijn termijn loopt af in augustus, meldt de grootste Nederlandse makelaarsvereniging. Volgens Hoes is de NVM een nieuwe fase ingegaan en hoort daarbij een nieuwe voorzitter. <

Frankrijk wil arrestatie Carlos Ghosn om fraude

Frankrijk heeft een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Carlos Ghosn, de voormalige directeur van automakers Renault en Nissan. Openbare aanklagers houden Ghosn verantwoordelijk voor het wegsluizen van 15 miljoen euro van de alliantie tussen Renault en Nissan en een autodealership in Oman. De Franse autoriteiten vaardigden ook arrestatiebevelen uit tegen vier personen die verbonden zijn aan een autodealership in Oman. Zij zouden Ghosn geholpen hebben bij het wegsluizen van het geld. <

Vattenfall wil nieuwe windparken op Noordzee

Energiebedrijf Vattenfall gaat meedoen aan de aanbesteding voor windmolenpark Hollandse Kust West. Dat nieuwe windpark komt op iets meer dan 50 kilometer voor de kust van Noord- en Zuid-Holland te liggen en wordt in twee delen aanbesteed. Vattenfall schrijft zich voor beide kavels in en werkt daarbij voor één kavel samen met het Duitse chemiebedrijf BASF. Het totale windpark Hollandse Kust West kan 1,4 gigawatt aan stroom produceren als het volledig afgebouwd is. <

beeld anp

Parkeren op luchthavens flink duurder geworden

Parkeren bij Nederlandse vliegvelden is flink duurder geworden. Voor een weekje parkeren op Schiphol zijn reizigers dit voorjaar minstens 80 euro kwijt. Dat is bijna een vijfde meer in vergelijking met het tarief van 67,50 euro voordat de coronacrisis uitbrak, concludeert reiswebsite Vliegveldinfo.nl. Ook bij de luchthavens Rotterdam, Eindhoven, Groningen en Maastricht zijn parkeerders duurder uit. <