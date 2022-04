Koningspaar sport mee in Delft

Samen met kinderen van twee basisscholen in Delft hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima vrijdagochtend de tiende editie van de Koningsspelen geopend. De kinderen vulden daarbij een zogenoemde fitmeter met ballen, waarbij de koning het kleinste kind hielp door hem op te tillen. Nadat het koor van Kinderen voor Kinderen het themanummer Voel je Fit! ten gehore had gebracht, konden de Koningsspelen in het hele land beginnen.