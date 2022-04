Premier Rutte: ouders kinderopvangtoeslagenaffaire ‘topprioriteit’

Den Haag

Dat stelde premier Mark Rutte na afloop van de ministerraad. ‘Het zijn twee verschillende zaken’, zei Rutte. ‘Ik denk dat iedereen gevoelsmatig en in de praktijk topprioriteit geeft aan die verschrikkelijke toeslagenaffaire.’ Beide zaken moeten worden afgewikkeld, maar een definitieve oplossing voor de mensen die belasting hebben betaald over een te hoog, fictief rendement op hun spaargeld is er nog niet. De druk om met een antwoord te komen, is hoog omdat ‘de rechtelijke uitspraak moet worden gehonoreerd’, stelde Rutte.

Maar ook ‘de verschrikkelijke schande’ van de toeslagenaffaire moet worden afgewikkeld, benadrukte de premier. ‘Honderden, honderden mensen zijn er dag in dag uit mee bezig. Maar dat is geen excuus. Aan mensen die..

