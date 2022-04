Rechten van een werknemer in tijden van rouw: ‘Geef je geen ruimte aan de pijn, dan kom je in gestagneerde rouw’

Borstkanker had zijn vrouw, een agressieve vorm. Zelf werkte Reinier Polinder (31) op dat moment als bestuursadviseur bij het ministerie van Landbouw. ‘Het was in september 2020, midden in de stikstofcrisis, toen bij ons thuis ook de crisis uitbrak en Janneke zeventien chemokuren moest ondergaan.’ Polinder kon het ziekteproces van zijn vrouw combineren met zijn werk, ‘het was ook fijn om af en toe in een andere bubbel te zijn dan die van ziekenhuisbezoeken’, totdat er een ingrijpende operatie in zicht kwam en de mentale spanning toenam. ‘We merkten aan alles dat we elkaar heel hard nodig hadden. Niet wetende hoe de operatie zou verlopen, wilde ik graag bij haar en onze jonge dochter zijn.’ Dus besloot hij zorgverlof op te nemen. ‘Dat von..

