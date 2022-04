Jan Rot (1957-2022) was eigenzinnig, koos vaak tegen trends in en werd uiteindelijk de vakman van de vertaalde poëzie en muziek

Rotterdam

Bij het grote publiek brak Jan Rot door nadat al bekend was dat hij ongeneeslijk ziek was. Hij schreef er columns over in het Algemeen Dagblad en zette liedjes die te maken hadden met levenseinde en vergankelijkheid, roem en ruchtbaarheid, op een laatste album, I.P.V. Kaarten, die sinds een dag of tien via de streaming media kan worden beluisterd. Daarop staat ook het nummer ‘Hallelujah’, een hertaling van het beroemde lied van Leonard Cohen, dat hij in 2008 al eens op een plaat zette. Jan Rot zong het live, met een groot koor en orkest, vorig jaar bij Matthijs Gaat Door. Hij kwam met zijn lange lijf overeind en gaf de laatste keer zijn beste kunnen. Hij meende de tekst, maar speelde er ook mee.

Spelen met taal, veranderen,..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .