Inconveniënte studiekeuzes en zijwegen uit het verleden kunnen op latere leeftijd nog van ongedacht groot nut zijn

Een collega stapelt de ene op de andere cursus, blijft zich ontwikkelen, raakt steeds beter in vorm – en wordt weggelokt door een grote concurrent. Transfers horen niet alleen bij de clubsport, ze houden ook de arbeidsmarkt spannend, stimulerend en in beweging. Een verhaal uit eigen keuken.

‘Goed werk’ is het thema van deze speciale editie van ND-bijlage Week. Nu zou ik kunnen proberen in een objectieve analyse op macroniveau wat abstracties te debiteren over de arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling en werkplezier. Maar werk is een thema dat algauw jezelf en je naaste omgeving betreft, en juist afgelopen week raakte het in het bijzonder de organisatie waarvoor ik werk. Tot voor kort als werkgever (directielid), nog even als leidinggevende (hoofdredacteur) en dan na een zomerstop als productiemedewerker (redacteur). Demotie na je 55e zou nog wel gewoner mogen zijn – maar dat terzijde. Dit wordt dus een anekdotisch verhaal.

Deze week maakten we bekend dat Nedag Uitgevers, het zelfstandige bedrijf achter deze krant, in 2021 een ui..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .