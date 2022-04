Ethische kwesties spelen nu even geen rol tussen Macron en Le Pen

Parijs

Het Franse christelijke dagblad La Croix zette de verschillen tussen Macron en Le Pen een week lang uiteen in thema’s per dag. In economisch en buitenlands-politiek opzicht bleek er een gat van jewelste te bestaan, maar de onderwerpen waarvoor christenen in het verleden te hoop liepen, spelen in de campagne geen rol.

‘Hoe druk Franse christenen zich ook maken over kwesties als euthanasie, abortus en embryo-gebruik, in het verkiezingsdebat komen ze niet voor. Het is daarom een raadsel waarom zoveel Franse rooms-katholieken gaan stemmen op Marine Le Pen’, stelt Jérome Chapuis, hoofdredacteur van La Croix.

Hij geeft, ook per video op de site van de krant, een onomwonden stemadvies voor zittend president Emmanuel Macron. ‘We..

