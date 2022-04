Onrust in Israël houdt aan: ‘kruidvat dat elk moment kan ontploffen’

Het is al geruime tijd onrustig in Israël. Vooral rondom de Al-Aqsamoskee in Jeruzalem vinden de afgelopen weken geregeld schermutselingen plaats tussen de Israëlische oproerpolitie en Palestijnen. Hoogleraar Joodse geschiedenis Bart Wallet: ‘Je moet je afvragen wie er belang heeft bij het opleven van de spanningen’.

De afgelopen weken zijn er honderden gewonden en tientallen doden gevallen door terreuraanslagen, raketinslagen en gevechten tussen Palestijnse demonstranten en Israëlische oproerpolitie. Vrijdag raakten er nog tientallen Palestijnen gewond in rellen bij de Al-Aqsamoskee, de grootste moskee in Jeruzalem. Dat uitgerekend op deze plek veel gevochten wordt tussen Israëlische politie en Palestijnse demonstranten is geen toeval. De Al-Aqsamoskee staat op de Tempelberg, een plek die voor zowel joden als moslims zeer heilig is. Dat het nu zo onrustig is in Israël is volgens Bart Wallet, hoogleraar Joodse geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam, goed te verklaren. ‘De ramadan van de moslims en de pesach van de joden vallen samen..

