Gezond je pensioen halen? Begin daar al vanaf je dertigste over na te denken

Bouwvakkers van boven de 55 jaar die graafwerkzaamheden verrichten of riolen aanleggen zijn zeldzaam, zegt Arjan Grimme, hoofd personeel en organisatie bij bouwbedrijf Roelofs. ‘Voor mensen die aan de schop staan is het bijna niet te doen op die leeftijd. Een enkeling kan nog door.’

Roelofs, dat zich onder meer bezighoudt met de aanleg van stationsgebieden, winkelstraten en de inrichting van stadscentra en actief is in het noorden en midden van het land, probeert het werk te verlichten met bestratingsmachines, tilkranen, het stimuleren van gezond eten (in de bouwketen staan fruitmanden) en regelingen om op oudere leeftijd minder te gaan werken. Desondanks gaan de meeste bouwvakkers in het bedrijf vanaf 55 jaar of soms al eerder ander werk..

