Ben Tiggelaar: ‘Veel christenen koppelen hun geloof wel aan opvoeding, maar niet aan werk’

Werkplezier staat steeds meer onder druk

‘Grote Amerikaanse adviesbureaus zoals Gallup en McKinsey zeggen ook dat het werkplezier onder druk staat. In Amerika hebben vorig jaar 47 miljoen werknemers hun baan opgezegd – dat is bizar veel. In Amerika spreken ze over ‘the great resignation’ (de grote ontslaggolf). Uit interviews met werknemers blijkt dat de belangrijkste reden om ander werk te zoeken is dat zij zich onvoldoende gezien en gewaardeerd voelden door leidinggevenden en hun organisatie.

Het thuiswerken door corona heeft daarbij natuurlijk niet geholpen. Bedrijven in Nederland hebben daarnaast te maken met personeelstekorten. Er moet veel werk worden verzet en het draait om produceren, produceren en produceren. Het personeel h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .