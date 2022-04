Nederlandse leger vertoont grote gaten, extra Navo-bijdragen vrijwel ondoenlijk

Den Haag

Nederland stuurt deze zomer 200 militairen (van de luchtmobiele brigade) voor een jaar naar Roemenië als onderdeel van de ‘vooruitgeschoven presentie’ van de NAVO aan de oostflank. Ze gaan deel uitmaken van een door Fransen geleide multinationale NAVO-‘battle group’.

De aankondiging hiervan woensdag ging gepaard met een mooie grafiek die het totaal van de Nederlandse NAVO-bijdragen toont: naast de al sinds 2017 in Litouwen opererende grondstrijdkrachten dus nu ook militairen naar Roemenië. Verder luchtruimbewaking in Bulgarije en Oost-Europa (vooral Polen), en de gebruikelijke marinebijdragen aan NAVO-vlootverbanden, in dit geval een fregat en een mijnenjager. Ook is er sinds kort een Patriot-luchtverdedigingseenheid van 150 milit..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .