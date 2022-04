Raad van State: weerzin tegen ‘Brussel’ onterecht, wantrouwen ondergraaft draagvlak EU in Nederland

Het kabinet en het parlement moeten zich feller verweren tegen de beschuldigingen dat afspraken in Brussel ten koste gaan van de nationale soevereiniteit. Dit ‘geframede misverstand’ miskent dat Europese afspraken vrijwillig worden gemaakt om de belangen van de Nederlandse burgers beter te dienen.

Dat schrijft de Raad van State donderdag in het jaarverslag over 2021. De oorlog in Oekraïne bewijst onmiskenbaar de noodzaak van samenwerking tussen staten met soms tegengestelde belangen, stelt de Raad. Een ‘ambivalente, soms zelfs wantrouwende houding doet het belang en de waarde van de internationale rechtsorde geen recht en kan het draagvlak ervoor onder burgers ondergraven’.

De Raad van State is, behalve de hoogste bestuursrechter, onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur. ‘De internationale rechtsorde staat niet op gespannen voet met de nationale soevereiniteit, maar geeft juist uitdrukking aan de uitoefening daarvan’, zegt de Raad. Met instemming haalt de Raad een uitspraak aan van Koen Lena..

