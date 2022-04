Zorgverzekeraar en GGZ-instellingen in hun maag met dure patiënten

Hoevelaken

Nog nooit eerder maakte hij dit mee. Abwin Luteijn, bestuurder van ggz-instelling Eleos, heeft in april de begroting voor het jaar 2022 nog niet rond. Normaal zijn onderhandelingen met de zorgverzekeraar over benodigde budgetten in december afgerond. Maar nu niet.

Het is tekenend voor de positie van instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Met beperkt budget moeten zij een steeds groter wordende stroom mensen met psychische problemen helpen. Pro Persona, een grote instelling met diverse locaties in Gelderland, sloot om die reden onlangs haar centrum voor psychotherapie in Lunteren. Daar komen de ‘duurste’ cliënten, die Pro Persona niet meer kan betalen. Denk aan mensen met schizofrenie, of borderline. Ook het grootsc..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .