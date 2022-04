Langere en extra treinen Koningsdag

Utrecht

De NS rijdt op Koningsdag op sommige trajecten met langere en extra treinen vanwege de verwachte drukte, zoals van en naar Amsterdam. Maar ook in andere steden met Koningsdagfeesten kunnen extra of langere treinen worden ingezet, aldus een woordvoerster van de NS.

Verder hebben sommige treinen andere vertrektijden, vertreksporen of een extra overstap in de zogenoemde Oranjedienstregeling. In enkele gevallen hebben treinen een andere eindbestemming.

