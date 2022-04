Een docent van het Vista College in Heerlen is aangehouden op verdenking van ontucht met een minderjarige. De inmiddels geschorste docent zat vorige week drie dagen vast en is weer op vrije voeten gesteld, maar blijft verdachte. Dat blijkt uit mededelingen van woordvoersters van het Vista College en van de politie na berichtgeving van 1Limburg. <

Griepepidemie nog niet op zijn retour

De griepepidemie in Nederland duurt al zo’n anderhalve maand en blijft onverminderd voortduren, blijkt uit cijfers van gezondheidsinstituut Nivel. Vorige week gingen 61 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepklachten, een toename vergeleken met de week daarvoor. In het algemeen is er officieel sprake van een epidemie als twee weken achter elkaar meer dan 58 op de 100.000 mensen bij de huisarts komen met griepachtige verschijnselen. <

Afghaanse evacués zijn langer in Zoutkamp

De Afghaanse evacués die verblijven in de noodopvang in het Groningse Zoutkamp mogen drie maanden langer blijven, bevestigt een woordvoerder van Defensie na berichtgeving van RTV Noord. Eerder werd nog bekendgemaakt dat de Willem Lodewijk van Nassaukazerne per 1 mei zou sluiten als noodopvang omdat Defensie de locatie zelf nodig had. <

80 uur werkstraf voor bedreigen politici

Voor het bedreigen van premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge is woensdag een 43-jarige man uit het Groningse Uithuizen veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur. Ook legde de politierechter hem een voorwaardelijke celstraf van vier weken op. <

Weer dodenherdenking op Waalsdorpervlakte

De traditionele dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte tussen Den Haag en Wassenaar keert terug. De stille tocht langs het verzetsmonument met de grote Bourdonklok kon de afgelopen twee jaar niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. In plaats daarvan werd een herdenking op zeer kleine schaal georganiseerd. Op woensdag 4 mei vindt de dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte voor de 77e keer plaats, aldus de organisatie. <

200 militairen reizen af naar Roemenië

Ongeveer tweehonderd Nederlandse militairen gaan naar Roemenië voor versterking van de oostflank van de NAVO. Dat heeft het kabinet besloten. De uitzending, die in de zomer begint, duurt volgens Defensie ‘in beginsel’ een jaar. De militairen worden gelegerd op de basis in Cincu. De NAVO-battlegroup wordt geleid door Frankrijk en gaat zo’n negenhonderd militairen tellen. <

Nederlanders staan weer meer in de file

Automobilisten staan langer in de file sinds het thuiswerkadvies half maart is komen te vervallen, meldt Rijkswaterstaat. Tijdens de ochtendspits waren files de afgelopen vier weken op het drukste moment zelfs iets langer dan in 2019, het jaar voor de pandemie. Onderzoekers denken dat mensen mede vanwege het slechte weer veel in de auto stapten. In de afgelopen vier weken waren files tijdens de ochtendspits op het piekmoment gemiddeld 196 kilometer lang. <

Doden en vermisten bij mijnongeluk in Polen

Bij een ongeluk in een steenkolenmijn bij de Poolse plaats Pniowek, nabij Katowice, zijn vier mijnwerkers en een reddingswerker omgekomen na een ontploffing. Nog zeven mensen worden vermist, volgens de baas van het mijnbedrijf. Kort na 01.00 uur was er 1 kilometer ondergronds een explosie die werd veroorzaakt door methaangas. <

Leider van Duitse partij Die Linke stapt op

Een van de twee leiders van de Duitse oppositiepartij Die Linke is na ruim een jaar opgestapt. Als redenen noemt Susanne Hennig-Wellsow de behoefte aan nieuwe gezichten en tekortkomingen bij de aanpak van seksisme binnen de partij. Daarnaast zegt ze beperkt tijd te hebben voor de politiek vanwege haar 8-jarige zoon. <

‘Stuur asielzoekers door voor opvang in Rwanda’

In navolging van het Verenigd Koninkrijk wil ook Denemarken asielzoekers naar Rwanda sturen om ze door het Oost-Afrikaanse land te laten opvangen. De regering in Kopenhagen, die de afgelopen jaren volgens critici een hardvochtig immigratiebeleid heeft gevoerd, is hierover in gesprek met Rwanda. Denemarken zoekt al langer naar een land waar het asielzoekers heen kan sturen. <

Michel: we zullen zorgen dat Oekraïne wint

De Europese Unie zal alles doen om ervoor te zorgen dat Oekraïne de oorlog wint die Rusland tegen het land is begonnen. ‘We willen de overwinning voor Oekraïne’, zei voorzitter Charles Michel van de regeringsleiders van de EU-landen op bezoek in Kyiv. Michel blikt al vooruit naar de wederopbouw van het zwaar gehavende Oekraïne, die zo snel mogelijk zou moeten beginnen. Het internationale trustfonds dat de EU heeft aangekondigd, waaruit voor het herstel kan worden geput, wordt volgens de Belg over twee weken gelanceerd. <

Meer dan miljoen Oekraïners teruggekeerd

Ongeveer 1,1 miljoen Oekraïners zijn volgens de Oekraïense grenswacht teruggekeerd naar hun land sinds de Russische invasie op 24 februari. Het gaat om mensen die na een vlucht zijn teruggekeerd, maar ook om mensen die naar Oekraïne zijn gegaan om mee te vechten tegen de Russen of op een andere manier te helpen. Op 12 april stond het aantal terugkeerders op 870.000, volgens de grensdienst. <

VN-chef wil op bezoek bij Poetin en Zelensky

VN-chef António Guterres wil op bezoek bij zowel de Russische president Vladimir Poetin als zijn Oekraïense ambtsgenoot Volodymyr Zelensky. Een verzoek daartoe is dinsdag de deur uitgegaan, meldt Guterres’ woordvoerder. Er moeten volgens de zegsman ‘dringende maatregelen’ worden genomen om vrede in Oekraïne tot stand te brengen. <

Beschermende kleding Israël naar Oekraïne

Israël gaat beschermende kleding leveren aan Oekraïense reddingsdiensten. Het gaat om helmen en kogelwerende vesten. Israël leverde eerder niets aan Oekraïne, maar na een gesprek tussen de Israëlische minister van Defensie en zijn Oekraïense collega is Israël van mening veranderd op dat punt. <

Rusland wil gegevens gesneuvelden beperken

Het Russische ministerie van Defensie heeft een plan opgesteld waardoor informatie over het aantal gesneuvelde militairen in Oekraïne minder snel naar buiten moet komen. Zo wordt voorgesteld dat nabestaanden voortaan bij de militaire autoriteiten moeten aankloppen voor financiële compensatie in plaats van bij lokale ambtenaren. Dat moet ‘de kring van mensen’ verkleinen die informatie heeft over het aantal gesneuvelde soldaten in Oekraïne, zo staat in het voorstel. <

Julian Assange mag aan VS worden uitgeleverd

Julian Assange, de Australische oprichter van het klokkenluidersplatform WikiLeaks, mag door het Verenigd Koninkrijk worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De rechter van het Westminster Magistrate’s Court heeft het bevel voor de uitlevering goedgekeurd, alleen minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel moet nog haar handtekening onder het bevel zetten. <

Activist gestraft voor overtreden koloniale wet

Een prodemocratische activist in Hongkong is tot veertig maanden cel veroordeeld voor opruiing. De aanklagers maakten gebruik van een wet uit de koloniale tijd, voor het eerst sinds de Britten hun voormalige kroonkolonie in 1997 overdroegen aan China. Radio-dj Tam Tak-chi (50) werd in 2020 opgepakt, nadat China in Hongkong een strenge veiligheidswet had ingevoerd. Hij presenteerde een talkshow die de prodemocratische beweging steunde en waarin kritiek werd geuit op de regering. <

ACM onderzoekt kartel wegmeubilair

Bedrijven die actief zijn in het wegmeubilair hebben mogelijk verboden prijsafspraken gemaakt bij aanbestedingen. Die zouden mogelijk tot hogere kosten hebben geleid voor opdrachtgevers. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) kondigde een onderzoek aan naar mogelijke kartelvorming. <

Biogascentrale in Bunschoten moet sluiten

Een biogascentrale in Bunschoten moet binnen tweeënhalve week definitief de gasproductie staken. Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald. De vergunningen van het bedrijf werden in februari van dit jaar definitief ingetrokken, maar de centrale draaide nadien alsnog door. <

Duitsland stopt met import Russische olie

Duitsland stopt voor het einde van dit jaar met het importeren van olie uit Rusland. Dat zei de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock na een ontmoeting met haar Baltische collega’s op woensdag. ‘Ik zeg hier dus duidelijk en ondubbelzinnig ja, Duitsland stapt ook volledig uit de Russische energie-import’, zei Baerbock. Volgens haar wordt de olie-import nog voor de zomer gehalveerd. ‘Tegen het einde van het jaar staan we op nul, en dan volgt gas.’ <

China ratificeert twee verdragen dwangarbeid

China heeft woensdag twee internationale verdragen tegen dwangarbeid geratificeerd. Dat is gebeurd maanden nadat deskundigen van de Verenigde Naties hun bezorgdheid hadden geuit over de behandeling van etnische en religieuze minderheden in het land. Het gaat met name om vermeende misstanden, waaronder dwangarbeid, in de regio Xinjiang. Die zouden nog altijd spelen. <

Meer geld voor schippers Maasveren in nieuwe cao

De schippers van vijf veerponten over de Maas krijgen meer loon. Vakbond FNV en de werkgevers hebben daarover een akkoord bereikt na maanden van acties. Beide partijen leggen het onderhandelingsresultaat positief voor aan de achterban. <

Shell koppelt doelen niet meer aan samenleving

Shell kijkt bij zijn uitstootdoelen niet langer naar de voortgang die de hele samenleving heeft geboekt op dat vlak. Dat zegt topman Ben van Beurden in een rapportage over de voortgang die het olie- en gasconcern op dat vlak heeft geboekt. Voorheen stelde Shell altijd in 2050 uitstootvrij te willen zijn, ‘afhankelijk van de maatschappelijke voortgang’. Volgens Van Beurden is het laten vallen van die voorwaarde ‘een nieuwe stap voorwaarts’ die ‘de leidende positie weergeeft die we willen spelen in de energietransitie’. <

Beademingsapparaat leidt mogelijk tot dode

Een defect in beademingsapparatuur van Philips heeft mogelijk tot een dode geleid. Vier andere patiënten hebben mogelijk letsel opgelopen na het plotseling uitvallen van de apparaten. Philips onderzoekt de zaak, bevestigt een woordvoerder na eerdere berichtgeving in het Eindhovens Dagblad. Het medisch technologiebedrijf zette eerder al 70 miljoen euro opzij voor deze en een andere terugroepactie. <