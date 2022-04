Hoe Oss overvallen werd door het ministerie – en in allerijl noodopvang voor asielzoekers regelde

De burgemeester van Oss werd dinsdagavond overvallen door het bericht dat er al een bus met asielzoekers uit Ter Apel naar de Brabantse stad onderweg was. ‘Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. We gaan geen mensen op straat zetten.’

Oss

De 17-jarige Siyar uit Syrië staat woensdag rond het middaguur met een glimlach toe te kijken hoe Syrische en Eritrese kinderen rondjes fietsen. Dat gaat met vallen en opstaan, op het parkeerterrein van het voormalige belastingkantoor in Oss. Achttien uur eerder zat Siyar nog in Ter Apel, ruim 200 kilometer en tweeënhalf uur rijden noordelijker.

‘Ik ben heel blij dat ik hier ben’, zegt hij vriendelijk. ‘Ik wil graag naar school, Nederlands leren en studeren.’ De 21-jarige Muhammad, ook uit Syrië, is eveneens positief over zijn gastland. ‘Ze is erg mooi’, antwoordt hij via de vertaalapp op zijn smartphone met versplinterd beeldscherm op de vraag wat hij van Nederland vindt. ‘Elegante en mooie mensen.’

Het is maar goed dat beide asielzoek..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .