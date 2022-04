‘Uitzonderlijk goed jaar’ voor uitgeverij Nederlands Dagblad: acht ton winst

Amersfoort

De omzet steeg van 10,5 miljoen euro in 2020 naar 11,4 miljoen vorig jaar. Dat meldt de directie in het woensdag vrijgegeven jaarverslag over 2021. Het resultaat (949.499 euro voor aftrek van winstbelasting) werd bereikt door zeer succesvolle advertentieverkoop door de afdeling ND Zakelijk, door het vasthouden van het in 2020 gegroeide aantal abonnees (25 duizend), maar ook doordat sommige vacatures niet of pas vertraagd konden worden vervuld. Omdat zich in de loop van het jaar al een gunstig resultaat aftekende, werd de prijs voor de papieren krant (de abonnementsvorm ND Compleet) niet - zoals gebruikelijk in oktober - verhoogd.

Directeur-uitgever Rinder Sekeris waarschuwt echter dat de omstandigheden voor dit jaar nu al veel m..

