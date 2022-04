Vogelgriep op de Veluwe: ‘Linksom of rechtsom: debacle staat voor de deur’

In de regio Barneveld zijn in ruim een week tijd vijf pluimveebedrijven getroffen door de vogelgriep. Is een herhaling van het dramatische vogelgriep-seizoen van 2003 mogelijk?

Barneveld

Bij twee pluimveebedrijven in Lunteren en een in Voorthuizen is de vogelgriep ontdekt. Volgens het ministerie van Landbouw, dat woensdagochtend met het nieuws naar buiten kwam, worden de ruim 300.000 kippen op de bedrijven geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. In een straal van een kilometer rond de getroffen ondernemingen liggen nog vijf pluimveebedrijven. Ook dieren die daar worden gehouden, worden uit voorzorg gedood. Om hoeveel dieren dat gaat, is niet bekend.

Er zijn nu vijf besmettingen met vogelgriep in de regio ..

