Werd de zwakbegaafde Rifka de dood ingepraat? ‘Deze man moet gestopt worden’

Bodegraven

Op 25 november 2021 wordt de 32-jarige Rifka Seijsener uit Bodegraven dood aangetroffen in haar woning. ‘Naast haar lagen een glas water en een pakket van de stof natriumazide die ze had ingenomen’, vertelt haar zus Renske van Vliet. ‘Bij haar bed lag een papier met de waarschuwing niet 112 te bellen, niet te reanimeren en dat het zelfdodingsmiddel dat ze ingenomen had onomkeerbaar was’.

Rifka heeft het middel, dat in ziekenhuizen gebruikt wordt om de groei van bacteriën te remmen, via internet besteld, blijkt later. Het kwam in 2017 in breed in het nieuws als zelfdodingsmiddel ‘X’, dat volgens Coöperatie Laatste Wil ‘een snelle en humane dood’ zou geven. Het tegendeel is waar, waarschuwt Randy Knol van stichting Xim..

