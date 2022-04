Nederland stuurt 200 militairen naar Roemenië als onderdeel van Navo-afschrikking

Zo’n tweehonderd Nederlandse militairen gaan de oostflank van de Navo versterken in Roemenië. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. De uitzending begint in de zomer en zal volgens Defensie ‘in beginsel’ een jaar duren. Militairen worden om de vier maanden afgelost. Ze worden gelegerd op de militaire basis in Cincu, in het midden van het land.

De Navo besloot begin deze maand vier battlegroups te stationeren in het oosten van Europa: in Bulgarije, Hongarije, Roemenië en Slowakije. Dit is een reactie op de Russische aanval op Oekraïne. De Navo-battlegroup in Roemenië zal in totaal ongeveer negenhonderd militairen tellen en wordt geleid door Frankrijk.

‘De eenheid (...) is in staat om snel in actie te komen ter bescherming van het Navo-verdragsgebied indien dit nodig mocht zijn’, schrijft het kabinet. Het doel is om ‘de Russische strategische afwegingen zodanig te beïnvloeden dat er geen schending van het Navo-verdragsgebied plaatsvindt’.

Een groep van 85 militairen gaat mogelijk in mei al naar Roemenië om de basis gereed te maken voor de komst van de Ned..

