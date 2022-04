Duizend euro voor bezorgers

Vanwege een nijpend tekort bieden dagbladuitgevers nieuwe krantenbezorgers een startbonus van duizend euro. Bij DPG Media, uitgever van onder meer de Volkskrant en het AD en Mediahuis (Telegraaf en NRC) regent het bezorgklachten: 10 tot 20 procent van de kranten wordt na 7 uur ’s ochtends of niet bezorgd.

Amsterdam

‘Een groot probleem’, zegt Erik van Gruijthuijsen, directeur-uitgever van DPG Media, dat ook de bezorging van het Nederlands Dagblad voor zijn rekening neemt. ‘Het baantje is minder populair, vooral onder jongere mensen. We concurreren met cafés, supermarkten en bezorgdiensten zoals Thuisbezorgd of Gorillas.’

Er zijn duizend nieuwe krantenbezorgers nodig en om die te lokken kondigen de uitgevers nu een bonus aan. Wie begint met een krantenwijk, ontvangt na zes maanden duizend euro.

Dat is niet voldoende voor een vlekkeloze distributie. Het concern is nog steeds van plan de sluitingstijden van haar kranten te vervroegen. Dan kunnen de drukkerijen eerder beginnen en hebben de bezorgers meer tijd om de krant rond te brengen.

